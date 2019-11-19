Son Dakika Haberleri: Sibel Tüzün eski eşini şikayet etti
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Sibel Tüzün eski eşini şikayet etti

6 saat önce

ÇİRKİN BİR MESAJ PAYLAŞTISibel Tüzün, 2016'da boşandığı prodüktör Ender Balcı'nın kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

Sibel Tüzün eski eşini şikayet etti, System.String[]

ÇİRKİN BİR MESAJ PAYLAŞTI


Sibel Tüzün, 2016'da boşandığı prodüktör Ender Balcı'nın kendisini ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Tehdit ve şantaj mesajları atmaya devam eden Balcı, 21 ay 29 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ardından Balcı, şarkıcıyı kast ederek "Sürekli kocalarını başka adamlarla aldatıyor" şeklinde bir paylaşım yaptı.


YENİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU


Tüzün, eski eşini bir kez daha şikayet etti. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Hakim karşısına çıkan Balcı, duruşmaya iki tanık getirdi. Tanık Erhan Akman; Tüzün'ün ilk eşiyle evliyken, ileride ikinci eşi olacak kişiyle birlikte olduğunu, ikinci eşiyle evliyken de Balcı ile ilişki yaşadığını söyledi. Tanık Umut İsan da Tüzün'ün, evliyken müzik sektöründen kişilerle beraber olduğunu öne sürdü.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:11 
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