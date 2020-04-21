Siber suçlular popüler DJ'leri kullanıyor - Son Dakika
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Siber suçlular popüler DJ'leri kullanıyor

6 saat önce

Kaspersky araştırmacıları, DJ Mag dergisinin dünyanın en popüler DJ'leri listesinde yer alan isimlerden bazılarının parçalarında zararlı dosyaların gizlendiğini tespit etti.

Siber suçlular popüler DJ'leri kullanıyor, System.String[]

Kaspersky araştırmacıları, DJ Mag dergisinin dünyanın en popüler DJ'leri listesinde yer alan isimlerden bazılarının parçalarında zararlı dosyaların gizlendiğini tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalma sürelerinin artmasıyla elektronik müzik sektörüne ilgi arttı.

Ünlü sanatçılar Facebook Live, YouTube ve hatta Twitch gibi çevrim içi yayın servislerine yönelmek zorunda kaldı.

DJ Mag Top 100 DJ listesini inceleyen Kaspersky araştırmacıları, internetten elektronik müzik indirirken çok dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu.

Araştırmada David Guetta, Alan Walker, Dj Snake, Calvin Harris ve Martin Garrix'in siber suçlular tarafından en çok kullanılan isimler olduğu belirlendi. Elektronik müzik tutkunlarından yararlanmak isteyen siber suçlular bu isimleri zararlı dosyaları yaymak için kullanıyor.

Bu dosyalarda, reklam yazılımlarından Truva atlarına kadar birçok farklı tehdit türü yer alıyor. Bunlar verileri yok etmek, engellemek, değiştirmek veya kopyalamak ya da bilgisayarların ve ağların performansını düşürmek için kullanılabiliyor.

Güvenilir kaynaklardan müzik indirilmeli

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Anton Ivanov, insanların evde daha çok vakit geçirmeye başlamasıyla daha fazla içerik tükettiklerini belirterek,"Yayınlar veya çevrim içi hizmetler üzerinden müzik dinlemenin bir zararı yok fakat sevilen şarkıları cihazlara indirirken dikkatli olmak gerek. Yaptığımız araştırma, zararlı yazılımların bu tür dosyalara gizlenebildiğini gösterdi. Kullanıcılar, olası tehditlerden korunmak için ek önlemler almaya özen göstermeli." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, konuyla ilgili kullanıcılara şunları öneriyor:

"Sanatçının son albümlerinin ve parçalarının adlarını iki kez kontrol edin. Dosya adı şüpheli görünüyorsa veya şarkıyı daha önce hiç duymadıysanız indirmeyin. Çevrim içi dinlemek amacıyla müzik indirmek için Spotify veya Audiomack gibi güvenilir kaynaklardan yararlanın. Birçok farklı tehdide karşı kapsamlı koruma sağlayan güvenilir güvenlik çözümleri kullanın."

David Guetta, Kaspersky, Facebook, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:32 Kaynak: AA

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