Siber Suçtan Aranan Şüpheli Tutuklandı
17.01.2026 15:49
İstanbul'da siber suçlarla mücadele kapsamında 108 yıl hapis cezası olan M.D. yakalandı ve tutuklandı.

İSTANBUL'da siber suçlara yönelik polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bilişim sistemleri üzerinden 'Dolandırıcılık' başta olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda aranma kaydı bulunan, hakkında 108 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli M.D. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçu başta olmak üzere farklı suçlardan aranan şüpheli M.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından 15 Ocak'ta düzenlenen operasyonda M.D. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yapılan sorgulamalarda 45 aranma kaydı, 32 yakalama kararı, 28 bin 320 lira adli para cezası ile 108 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
