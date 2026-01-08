Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirtti - Son Dakika
Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirtti

Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirtti
08.01.2026 01:09
Bornova'da rüzgar nedeniyle ağaç, park halindeki araca ve düğün salonunun gelin odasına devrildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin ve yakınlardaki bir düğün salonunun gelin odasının üzerine ağaç devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısının ardından, dün akşam saatlerinden itibaren Bornova'da şiddetli rüzgar etkili oldu. Pınarbaşı Mahallesi 7033 Sokak'ta bulunan söğüt ağaçlarından bazıları park halindeki bir otomobilin ve yakınlarda bulunan bir düğün salonunun gelin odasının üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapattı. Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayda, otomobilde ve düğün salonunun gelin odasında hasar oluşurken, çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
