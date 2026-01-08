Şiddetli Rüzgar Ağacı Devrildi, 3 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
Şiddetli Rüzgar Ağacı Devrildi, 3 Araç Hasar Gördü

08.01.2026 12:59
İzmir'de devrilen ağaç, 3 park halindeki araca zarar verdi; ekipler yağışa karşı teyakkuzda.

AĞAÇ DEVRİLDİ, 3 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

İzmir'de sağanak ve kuvvetini artıran rüzgar, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bir sitenin bahçesindeki ağaç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Araçlar zarar gördü. Caher Dudayev Bulvarı'nda de bir ağaç devrildi; yol, tek şeritli olarak trafiğe kapatıldı. İhbarla bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER YAĞIŞ NÖBETİNDE

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan yağış, sel ve fırtınaya karşı teyakkuza geçti. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında yüzlerce araç, iş makinesi ve binin üzerinde personelin sahada görev yaptığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, 4 merkez ve 62 istasyonda, dalgıç pompalar ve motopomplarla çalışırken, İZSU tarafından acil durum ve yağış yönetimi planı devreye alındı. Bu kapsamda 274 araç ve 626 personel, 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor. Kent genelinde yağmur suyu hatları, mazgallar ve kanalizasyon sistemleri kontrol edilirken, su birikmeleriyle ilgili 55 ihbara müdahale edildi. Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Zabıta ve Ulaşım Dairesi ekipleri de alt geçitler, ana arterler ve ağaç devrilme riski bulunan bölgelerde çalışmalarını sürdürdü. Karşıyaka-Çiğli Tramvay Yolu üzerine devrilen ağaç kaldırılırken, Kınık ilçesinde devrilen ağaç nedeniyle kapanan yolda güvenlik sağlandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, İzmir, Çevre

Son Dakika Güncel Şiddetli Rüzgar Ağacı Devrildi, 3 Araç Hasar Gördü - Son Dakika

SON DAKİKA: Şiddetli Rüzgar Ağacı Devrildi, 3 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
