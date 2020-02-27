Şiddetli rüzgar pazarcılara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Şiddetli rüzgar pazarcılara zor anlar yaşattı

12 dakika önce

Eyüpsultan Rami pazarında şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Şiddetli rüzgar pazarcılara zor anlar yaşattı, System.String[]

Eyüpsultan Rami pazarında şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Pazarcılar havalanan brandalarını tutmakta güçlük çekti, vatandaşlar branda demirlerinin düşme tehlikesi altında alışveriş yaptı. Bir pazarcı, "Bugün uçuyoruz ağabey" derken başka bir pazarcı ise, "Az önce birinin kafasına çadır düştü" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbullulara şiddetli fırtına uyarısında bulunmuştu. Fırtına gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Şiddetli fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Vatandaşlarsa zor anlar yaşadı. Eyüpsultan Rami pazarında şiddetli rüzgar nedeniyle pazarcıların brandaları havalandı. Pazarcılar havalanan brandalarını tutmakta güçlük çekti, vatandaşlar branda demirlerinin düşme tehlikesi altında alışveriş yaptı.

Pazarcı Ahmet Özer, "Hava şartlarından dolayı çadır kurmadık. Bir kaç arkadaşın çadırları patladı. Rüzgardan dolayı biz çadır kurmadık" dedi.

"AZ ÖNCE BİRİNİN KAFASINA ÇADIR DÜŞTÜ"

Bir vatandaşın kafasına rüzgardan uçan çadırın düştüğünü söyleyen pazarcı, "Rüzgardan mal satamıyoruz. İnsanlar gelmiyor. Az önce birinin kafasına çadır düştü. Bizim de elimizde olan bir şey yok ki. Rüzgardan böyle" şeklinde konuştu.

"BUGÜN UÇUYORUZ AĞABEY"

Başka bir pazarcı ise, "Rüzgar çadırı attı. Zorla tutuyoruz. Demirinden tutmazsak uçar gider. İki kişi zor tutuyoruz. 4-5 yerden bağladık. Çadırın bir halkası koptu zaten. Bugün uçuyoruz ağabey. Bizi de uçuracak" ifadelerini kullandı.

(Murat Horoz/İHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
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