3. Sayfa

Side Plajındaki İşletmeler Yıkıldı

06.02.2026 11:04
Antalya'nın Side plajındaki 15 günübirlik işletme, tahliye edilerek yıkım sürecine girdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side büyük plajda bulunan 15 günübirlik işletme Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıkım kararı doğrultusunda işletme sahipleri tarafından yıkıldı.

Side'nin Sorgun tarafında büyük plajdaki işletmeler tahliye edilmeye başlandı. Bölgenin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda olması sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne tahsis edildi. Tahsisin yapılmasının ardından Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından plajda bulunan 15 günübirlik tesise yazı gönderilerek 15 gün içerisinde tahliye edilmesi talep edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda işletmeler sahipleri tarafından yıkılarak tahliye edilmeye başlandı. Tahliyelerin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Yıkımlar sırasında bölgede jandarma ekipleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ve denetimlerin yapıldığı gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, Çevre, Side, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:57
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
