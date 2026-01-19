Sidney'de Üçüncü Köpekbalığı Saldırısı - Son Dakika
Sidney'de Üçüncü Köpekbalığı Saldırısı

19.01.2026 17:57
Sidney'de iki günde üçüncü köpekbalığı saldırısı gerçekleşti. Bir kişi ağır yaralandı.

SİDNEY, 19 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney kentindeki plajlarda iki gün içinde gerçekleşen üçüncü köpekbalığı saldırısı meydana geldi. Saldırıya uğrayan kişinin hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Pazartesi günü, yerel saatle 18.30 civarında, bir köpekbalığının bir kişiye saldırdığı ihbarı üzerine, Sidney'in merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Manly Plajı'na acil servis ekipleri sevk edildi.

News Corp Australia'ya bağlı gazeteler, köpekbalığı saldırısına uğrayan kişinin en az bir bacağında ağır yaralar olduğunu ve sudan bilinçsiz bir şekilde çıkarıldığını bildirdi.

Olay yerine birden fazla ambulans ve bir helikopter sevk edilirken, yaralanan kişi sahilde yoğun bakım sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı.

Yine aynı günün sabah saatlerinde, Manly'nin 5 kilometre kuzeyindeki Dee Why Plajı'nda 11 yaşındaki bir çocuk, sörf tahtası sayesinde köpekbalığı saldırısından yara almadan kurtuldu.

Pazar günü öğleden sonra ise 12 yaşındaki bir çocuk, Sidney Limanı'ndaki bir plajda köpekbalığı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, pazartesi günü çocuğun yoğun bakımda olduğunu belirtirken, onu sudan çıkaran arkadaşlarının çabalarını övdü.

Kaynak: Xinhua

