FREE TOWN - Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü - Son Dakika
Üye Girişi

FREE TOWN - Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü

11.08.2022 22:49

Sierra Leone'de artan hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 6 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sierra Leone'de artan hayat pahalılığı nedeniyle düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 6 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Emniyet Müdürü William Fayia Sellu, yaptığı açıklamada, dün ülke genelinde düzenlenen protestolarda 6 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sellu, protestoda başkent Freetown'da 2, kuzey bölgesindeki Kamakwie'de 3 ve Makeni şehirinde de 1 polisin öldüğünü açıkladı.

Sierre Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, halkı sakin olmaya çağırarak, "Hükümet olarak, her Sierra Leone vatandaşını koruma sorumluluğumuz var. Bugün olanlar talihsizdi ve araştırılacak." ifadelerine yer verdi.

Ülkede artan enflasyon ve giderek kötüleşen ekonomi nedeniyle dün ülke genelinde toplanan yüzlerce kişi lastik yakarak yolları kapatmış, olaylarda çok sayıda sivil ve polis hayatını kaybetmişti.

Hükümet, şiddet olaylarını önlemek için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülkedeki doktorlar da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek ağustos başında süresiz grev başlatmıştı.

YORUMLAR
500
Babacan: Zayıf da olsa baskın seçim ihtimalini görüyoruz Babacan: Zayıf da olsa baskın seçim ihtimalini görüyoruz Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sierra Leone, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FREE TOWN - Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:38 Breidablik'i farklı yenen temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'in rakibi oldu
22:24 ABD'de silahlı şahıs, FBI ofisine girmeye çalıştı! Çatışma çıktı
21:50 Fenerbahçe tur biletini deplasmanda aldı! Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Austria Wien olacak
21:49 Konferans Ligi'nde Vaduz'a farklı kaybeden Konyaspor, Avrupa'ya veda etti
21:43 Basın İlan Kurumu, Basın Ahlak Esasları kapsamındaki başvuruları gündeme almayacak! Değişiklik talep edildi
21:37 Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı
21:30 Galatasaray, Victor Nelsson'un halefini belirledi! Gündemde Andreas Hanche-Olsen var
21:29 CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kur Korumalı Mevduat sistemiyle ilgili eleştirilerine Bakan Nurettin Nebati cevap verdi
20:34 Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızına imza attırıyor
20:16 Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs çırılçıplak spor yaparken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 22:49:39. #1.12#
SON DAKİKA: FREE TOWN - Sierra Leone'de hükümet karşıtı protestoda 6 polis öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement