Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, halkı sakin olmaya çağırarak "Hükümet olarak, her Sierra Leone vatandaşını koruma sorumluluğumuz var. Bugün olanlar talihsizdi ve araştırılacak." ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sierra Leone, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sierra Leone'deki hükümet karşıtı protestolarda 113 sivil gözaltına alındı - Son Dakika

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