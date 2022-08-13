Sierra Leone'deki hükümet karşıtı protestolarda 113 sivil gözaltına alındı - Son Dakika
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Sierra Leone'deki hükümet karşıtı protestolarda 113 sivil gözaltına alındı

13.08.2022 23:03
Sierra Leone'deki hükümet karşıtı protestolarda 113 sivil gözaltına alındı

Sierra Leone'de artan hayat pahalılığına karşı düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 113 sivilin gözaltına alındığı bildirildi.

Sierra Leone'de artan hayat pahalılığına karşı düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 113 sivilin gözaltına alındığı bildirildi.

Sierra Leone polisinden yapılan açıklamada, ülkede 10 Ağustos'ta düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine 113 sivilin gözaltına alındığı belirtildi.

Gösterilerde kamu ve özel mülkün tahrip edildiği kaydedilen açıklamada, 3 karakolun da kundaklandığı ifade edildi.

Öte yandan, ülkede yaşanan gösterilerin ardından hükümetin genelkurmay başkanının da bulunduğu 7 üst düzey askerin değiştirildiği aktarıldı

Sierra Leone'de artan enflasyon ve giderek kötüleşen ekonomi nedeniyle 10 Ağustos'ta ülkenin farklı bölgelerinde toplanan yüzlerce kişi lastik yakarak yolları kapatmış, gösteriler sırasında çıkan olaylarda 21 sivil ve 8 polis hayatını kaybetmişti.

Hükümet, şiddet olaylarını önlemek için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkede düzenlenen protestolarda "hükümetini devirmenin" amaçlandığını söylemişti.

Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, halkı sakin olmaya çağırarak "Hükümet olarak, her Sierra Leone vatandaşını koruma sorumluluğumuz var. Bugün olanlar talihsizdi ve araştırılacak." ifadesine yer vermişti.

Ülkedeki doktorlar da maaşlarının ödenmemesi ve kötü çalışma koşullarını gerekçe göstererek ağustos başında süresiz grev başlatmıştı.

YORUMLAR
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Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio: 'Ülkede düzenlenen protestoda hükümetimi devirmek amaçlandı' Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio: 'Ülkede düzenlenen protestoda hükümetimi devirmek amaçlandı' Afrika Birliği, Sierra Leone'deki protestolardan endişeli Afrika Birliği, Sierra Leone'deki protestolardan endişeli
Kaynak: AA

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