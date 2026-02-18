Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Yeni aldığı sıfır kilometre TOGG marka aracını henüz jelatinlerini bile çıkarmadan kullanmaya başlayan bir vatandaş, büyük bir şok yaşadı. Genç sürücünün 2026 model ve yalnızca 3 günlük olduğu belirtilen aracı, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boydan boya çizildi.

ARAÇ 3 GÜNLÜK, 100 KİLOMETRE BİLE OLMADI"

Yaşadığı durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaşan araç sahibi, "Aracın jelatinleri üzerinde... Birisi geliyor ve aracı boydan boya çiziyor. Araç 2026 model, 3 günlük. 100 km bile olmadı. Bunun bir bedeli olur" ifadelerini kullandı.