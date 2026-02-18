Yeni aldığı sıfır kilometre TOGG marka aracını henüz jelatinlerini bile çıkarmadan kullanmaya başlayan bir vatandaş, büyük bir şok yaşadı. Genç sürücünün 2026 model ve yalnızca 3 günlük olduğu belirtilen aracı, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boydan boya çizildi.
Yaşadığı durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medyada paylaşan araç sahibi, "Aracın jelatinleri üzerinde... Birisi geliyor ve aracı boydan boya çiziyor. Araç 2026 model, 3 günlük. 100 km bile olmadı. Bunun bir bedeli olur" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Otomobil › Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı - Son Dakika
