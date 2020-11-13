Sigara yasağı en çok onlara yaradı - Son Dakika

Sigara yasağı en çok onlara yaradı

13.11.2020 16:08

Sigara yasağı en çok onlara yaradı Yasak öncesinde her gün sokaklara atılan izmaritlerde eser kalmadı Kocaeli'de alınan kararla toplu alanlarda ve kalabalık caddelerde sigara içmenin yasaklanması, izmaritlerin çevreyi kirletmesinin de önüne geçti.

Sigara yasağı en çok onlara yaradı

Yasak öncesinde her gün sokaklara atılan izmaritlerde eser kalmadı

KOCAELİ - Kocaeli'de alınan kararla toplu alanlarda ve kalabalık caddelerde sigara içmenin yasaklanması, izmaritlerin çevreyi kirletmesinin de önüne geçti. Alınan kararla çevreye atılan izmaritlerin azaldığını söyleyen temizlik personelleri ise alınan kararın çok yerinde olduğunu dile getirdi.

Kocaeli'de son aylarda korona virüs vak'alarında yaşanan hızlı artış sonrasında, pandemiye karşı alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan son karar ile il genelinde insan yoğunluğunun olduğu alanlarda maske kullanımını ihlal edip, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içilmesi yasaklandı. Alınan karar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri ve benzeri yerler ile semt pazarlarında 11 Kasım Çarşamba gününden itibaren vatandaşlar maskeyi indirerek sigara içemiyor.

Sigara yasağı onların yükünü azalttı

Sigara yasağının getirilmesi sonrasında polis ekipleri tarafından yapılan sıkı denetimler neticesinde, kentte yürürken insanlar sigara içemiyor. Sokakta sigara içilmesinin yasaklanması yollara atılan izmaritlerin oluşturduğun kirliliğin de önüne geçti. İzmit ilçesindeki kalabalık caddelerin temizliğinden sorumlu İzmit Belediyesi temizlik görevlileri, yasaktan önce birçok vatandaşın içtiği sigaranın izmaritlerini sokaklara, yol kenarlarına attığını ve bu durumun çevre kirliğine neden olduğunu söyledi. Yasak sonrasında çevreye atılan izmaritlerin sayısının büyük ölçüde azaldığını söyleyen temizlik personelleri, yasak öncesinde zamanlarının büyük bir kısmını da izmarit toplamak için harcadıklarını dile getirdiler.

"Sigara yasağı getirilmesinden sonra çevredeki izmarit kirliliği azaldı"

2 yıldır İzmit Belediyesi bünyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ömür Çetin, sigara içme yasağı ile birlikte izmarit kirliliğinde büyük azalma olduğunu ifade ederek, "Maske yasağı olmasına rağmen izmarit çok atılıyordu. Çok fazla izmarit topluyorduk. Ama sigara yasağı getirilmesinden sonra çevredeki izmarit kirliliği azaldı. Daha önce çoğu insanımız yasağa uymuyordu. Çoğu insanlar maske takmıyor, maskeler yerlerde dolaşıyor. Bu şekilde mikrop daha çok saçılıyor. Yasağın gelmesi ve maske kuralları konusunda yapılan denetimler biraz daha sıklaştırılırsa çok iyi olur. En azından maske atıkları da yere atılmasın. Biz onlara hizmet için buradayız. Biraz da tedbirli olmalarını rica ediyoruz. İnsanlarımız sağlıklarını biraz daha korursalar biz daha çok memnun oluruz. Biz burada onlar için çabalıyoruz" dedi.

"Bence sigara konusunda getirilen bu yasak da çok olumlu"

Birçok insanın sigarayı bahane ederek tedbirlere uymadığını söyleyen Mehmet Erdoğan isimli vatandaş ise alınan kararın önemli olduğuna dikkat çekerek, "Profesörlerin, doçentlerin önerilerini dikkate alıyorum. En iyi korunma şeklinin maske ve siperlik takmakla korunmak olduğunu öğrendim. Bunun dışında mesafe ve hijyen kurallarına uyuyorum. Ama insanlar uymuyor. Bunları televizyon kanallarının yaptığı haberlerde de izliyoruz. Bence sigara konusunda getirilen bu yasak da çok olumlu. Sigaranın kendi başına insana ve çevresine olan zararı çok fazlaydı. Ben 30 yıl aralıksız sigara kullandım. 2000 yılında bıraktım. Kendimi şimdi daha sağlıklı hissediyorum. Bu korona olmasa bile sigaranın bırakılması hem insanın hem de çevresi için çok büyük iyilik olur" diye konuştu.

Sigara yasağı en çok onlara yaradı
Sigara yasağı en çok onlara yaradı
Sigara yasağı en çok onlara yaradı
Sigara yasağı en çok onlara yaradı
Sigara yasağı en çok onlara yaradı
Sigara yasağı en çok onlara yaradı
Sigara yasağı en çok onlara yaradı
Sigara yasağı en çok onlara yaradı
Sigara yasağı en çok onlara yaradı

Sigara Yasağı, Kocaeli, Sigara, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sigara yasağı en çok onlara yaradı - Son Dakika


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