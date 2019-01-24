Son Dakika Haberleri: Sığırcık Kuşlarının Dansı

Sığırcık Kuşlarının Dansı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta bir görsel şölen sundu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla adeta bir görsel şölen sundu.

İlkadım'a akşam saatlerinde gelen yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde aynı anda kanat çırpması çevredekilerin dikkatini çekti.

Kendilerine has uçma stilleriyle havada bölükler halinde ayrılıp tekrar birleşerek oluşturdukları figürler ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ında kuşların görsel şölenine şahit olanlar bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:23 Kaynak: AA

Samsun, İlkadım, Güncel
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