Sihirli Annem’in iki yıldızı hastanede buluştu! İnci Türkay’dan Gül Onat’a ziyaret

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin unutulmaz isimleri İnci Türkay ve Gül Onat, yıllar sonra bu kez hastane odasında bir araya geldi. Pankreas kanseri nedeniyle tedavisi süren Gül Onat’ı ziyaret eden Türkay, eski rol arkadaşına moral verdi.

YILLAR SONRA DUYGUSAL BULUŞMA

Dizide Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay, Perihan Teyze rolüyle hafızalara kazınan Gül Onat’ı hastanede yalnız bırakmadı. İki oyuncunun birlikte verdiği kare, uzun yıllar Sihirli Annem’i takip eden izleyiciler için de nostaljik ve duygusal bir görüntü oluşturdu.

GÜL ONAT O KAREYİ PAYLAŞTI

Tedavisi devam eden Gül Onat, İnci Türkay ile çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. Usta oyuncu paylaşımında Türkay’a sevgisini dile getirerek ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat’ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Sağlık sürecini zaman zaman sevenleriyle paylaşan usta oyuncunun, eski rol arkadaşının ziyaretiyle moral bulduğu görüldü.