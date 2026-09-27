Sihirli Annem’in iki yıldızı hastanede buluştu! İnci Türkay’dan Gül Onat’a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sihirli Annem’in iki yıldızı hastanede buluştu! İnci Türkay’dan Gül Onat’a ziyaret

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sihirli Annem’in iki yıldızı hastanede buluştu! İnci Türkay’dan Gül Onat’a ziyaret
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pankreas kanseri tedavisi gören Gül Onat’ı, Sihirli Annem’de yıllarca birlikte rol aldığı İnci Türkay hastanede ziyaret etti. Yıllar sonra aynı karede buluşan iki oyuncunun fotoğrafı, dizinin sevenlerini duygulandırdı.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin unutulmaz isimleri İnci Türkay ve Gül Onat, yıllar sonra bu kez hastane odasında bir araya geldi. Pankreas kanseri nedeniyle tedavisi süren Gül Onat’ı ziyaret eden Türkay, eski rol arkadaşına moral verdi. 

Sihirli Annem’in iki yıldızı hastanede buluştu! İnci Türkay’dan Gül Onat’a ziyaret

YILLAR SONRA DUYGUSAL BULUŞMA

Dizide Betüş karakterine hayat veren İnci Türkay, Perihan Teyze rolüyle hafızalara kazınan Gül Onat’ı hastanede yalnız bırakmadı. İki oyuncunun birlikte verdiği kare, uzun yıllar Sihirli Annem’i takip eden izleyiciler için de nostaljik ve duygusal bir görüntü oluşturdu. 

Sihirli Annem’in iki yıldızı hastanede buluştu! İnci Türkay’dan Gül Onat’a ziyaret

GÜL ONAT O KAREYİ PAYLAŞTI

Tedavisi devam eden Gül Onat, İnci Türkay ile çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımladı. Usta oyuncu paylaşımında Türkay’a sevgisini dile getirerek ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade etti. 

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat’ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Sağlık sürecini zaman zaman sevenleriyle paylaşan usta oyuncunun, eski rol arkadaşının ziyaretiyle moral bulduğu görüldü.

Pankreas KanseriPankreas KanseriSihirli AnnemSihirli Annemİnci TürkayGül OnatMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan’da patlamayla yıkılan binadan ABD’li kadın turistin cesedine ulaşıldı Yunanistan'da patlamayla yıkılan binadan ABD'li kadın turistin cesedine ulaşıldı
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
57 yıl sonra er meydanında büyük final Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribündeydi 57 yıl sonra er meydanında büyük final! Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribündeydi
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Yunusemre’de acı olay: Anne, kızı ile damadını evde vurulmuş halde buldu Yunusemre'de acı olay: Anne, kızı ile damadını evde vurulmuş halde buldu
Üsküdar’da CHP’ye bir darbe daha Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
Yeni evli çiftin sır ölümü Jandarma bu detaya odaklandı Yeni evli çiftin sır ölümü! Jandarma bu detaya odaklandı
Kamyonet çukura girdi, sonrası felaket Sürücü sadece 15 yaşındaydı Kamyonet çukura girdi, sonrası felaket! Sürücü sadece 15 yaşındaydı
15:47
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde
15:39
Fenerbahçe Stadyumu’nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı
15:30
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı Simit fiyatları mercek altında
Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Simit fiyatları mercek altında
15:08
Aziz Yıldırım’dan Ollie Watkins açıklaması
Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins açıklaması
14:59
Fon krizinde vahim iddia Operasyondan 2 hafta önce istifa eden isim, bakan yardımcısının damadı mı
Fon krizinde vahim iddia! Operasyondan 2 hafta önce istifa eden isim, bakan yardımcısının damadı mı?
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını kabul etti
14:50
AK Parti’den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek
AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek
13:29
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 16:05:19. #7.13#
SON DAKİKA: Sihirli Annem’in iki yıldızı hastanede buluştu! İnci Türkay’dan Gül Onat’a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei