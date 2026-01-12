Siirt Emniyeti Teknolojiyle Olay Yeri İncelemeleri Paylaştı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, olay yeri inceleme ekiplerinin teknolojiyi kullanarak yaptığı titiz çalışmayı sosyal medyada paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Olay yeri inceleme ekiplerimiz, modern teknolojiyi uzmanlıkla birleştirerek her bir bulguyu titizlikle inceleyip gerçeğin izini sürüyorlar" ifadelerine yer verildi. - SİİRT