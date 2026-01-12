Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, olay yeri inceleme ekiplerinin teknolojiyi kullanarak yaptığı titiz çalışmayı sosyal medyada paylaştı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Olay yeri inceleme ekiplerimiz, modern teknolojiyi uzmanlıkla birleştirerek her bir bulguyu titizlikle inceleyip gerçeğin izini sürüyorlar" ifadelerine yer verildi. - SİİRT
Son Dakika › 3-sayfa › Siirt Emniyeti Teknolojiyle Olay Yeri İncelemeleri Paylaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?