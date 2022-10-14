Siirt haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te cami açılışına katıldı (2) - Son Dakika
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Siirt haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te cami açılışına katıldı (2)

14.10.2022 19:14
Siirt haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te cami açılışına katıldı (2)

Siirt haberi... ERBAŞ, İCAZET TÖRENİNE KATILDIDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Siirt Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Hafızlık İcazet Töreni'ne katıldı.

ERBAŞ, İCAZET TÖRENİNE KATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Siirt Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Hafızlık İcazet Töreni'ne katıldı. Törende Erbaş, 250 kişiye hafızlık belgesi verdi. Erbaş, yaptığı konuşmada, "Burada birinci Kuran ziyafeti gerçekleştiriyoruz. Alimler diyarı, veliler diyarı Siirt'imize çok güzel yakıştı bu güzel hafızlık, bu hafızlık merasiminde bulunmak. Bizim için büyük bahtiyarlık vesilesidir. Burada bulunan tüm hafızları tek tek tebrik ediyorum" dedi.Törene, Erbaş'ın yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Ak Parti Milletvekili Osman Ören, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Tören, hafızlık belgesi alan öğrencilerin geçiş töreninin ardından sona erdi.

Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,


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Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te cami açılışına katıldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt'te cami açılışına katıldı (2) - Son Dakika
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