Siirt'in Pervari ilçesine bağlı mezraya yol yapılıyor - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Ulupınar mezrasına yol yapılıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, 3 hane 30 nüfuslu Gümüşören köyünün Ulupınar mezrasında yol çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Köylülerin talebi üzerine yapılan incelemenin ardından belirlenen güzergahta ekiplerin çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın talebi üzerine keşif yapılan mezraya iş makineleri sevk edildi. Arazinin coğrafi konumu engebeli ve uçurum olmasından dolayı çalışmalar güçlükle yapılıyor. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu 4 kilometrelik yolun 1 haftada bitirilmesi sağlanacak."

Köylüler iş makinesinin gelişini alkışlarla karşıladı.

Mezra sakinlerinden Behren Özdemir, "Mezrada sağ olsun Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatlarıyla çalışmalar başlatıldı. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." diye konuştu.