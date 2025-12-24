Siirt'te 41 Milyon Lira Hibe Desteği - Son Dakika
Ekonomi

Siirt'te 41 Milyon Lira Hibe Desteği

24.12.2025 16:24
Siirt'te IPARD III Programı kapsamında YEG ile 41 milyon liralık hibe desteği sağlandı.

Siirt'te IPARD III Programı 6. Başvuru Çağrısı kapsamında 41 milyon 216 bin lira hibe desteği kaynağı kazandırıldı.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimat ve öncülüğünde, Siirt'te ilk defa ilçe kaymakamlıkları bünyesinde oluşturulan Yerel Eylem Grupları (YEG) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde hayata geçirilen projelerle birlikte tarımsal destek ve kaynaklar ilçelere kazandırıldı. Bu kapsamda Pervari, Baykan ve Eruh ilçelerinde kurulan YEG Dernekleri tarafından hazırlanan yerel kalkınma stratejileri onaylanmış olup, söz konusu dernekler Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile sözleşme imzalamaya hak kazandı. Onaylanan projeler çerçevesinde, Pervari'ye 13 milyon 740 bin 750 lira, Baykan'a 13 milyon 740 bin ve Eruh ilçesinde 13 milyon 736 bin 329 bin kaynak sağlandı. Söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte, 41 milyon liranın üzerinde bir kaynak ilçelerin ve ilin ekonomisine kazandırılacak; kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hazırlanan ve 5 yıl süreyle uygulanacak Yerel Kalkınma Stratejileri sayesinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya yönelik birçok faaliyet hayata geçirilecek. Tüm çalışmalar TKDK tarafından yüzde 100 hibe ile desteklenecek. - SİİRT

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Sivil Toplum, Ekonomi, Siirt, Son Dakika

