Siirt'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
'in Pervari
ilçesi Herekol Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında terör örgütü PKK
'ya yönelik gerçekleştirilen hava destekli Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği öğrenildi.
(Selami Deniz/İHA)
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