Siirt'te 620 Engelli İşe Yerleştirildi
49 dakika önce
Siirt Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ömer Aslan, geçen yıl 620 engelli ve 101 eski hükümlünün kamuda işe yerleştirildiğini söyledi.
Siirt
Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ömer Aslan
, geçen yıl 620 engelli ve 101 eski hükümlünün kamuda işe yerleştirildiğini söyledi.
Aslan, Siirt'te kamu ve özel sektörde işe alımlarda çok önemli bir başarı sağladıklarını belirtti.
Geçen yıl il genelinde düzenlenen 30 mesleki eğitim kursuna 2 bin 4 kişinin katıldığını ifade eden Aslan, 620 engelli, 101 eski hükümlünün kamuda işe yerleştirildiğini aktardı.
Aslan, "4 bin 415 kişi de Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında kamuya ait alanlarda geçici istihdam edildi." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:21 Kaynak: AA
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