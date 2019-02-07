Son Dakika Haberleri: Siirt'te 620 Engelli İşe Yerleştirildi

Siirt'te 620 Engelli İşe Yerleştirildi

49 dakika önce

Siirt Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ömer Aslan, geçen yıl 620 engelli ve 101 eski hükümlünün kamuda işe yerleştirildiğini söyledi.

Siirt'te 620 Engelli İşe Yerleştirildi, System.String[]
Siirt Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ömer Aslan, geçen yıl 620 engelli ve 101 eski hükümlünün kamuda işe yerleştirildiğini söyledi.


Aslan, Siirt'te kamu ve özel sektörde işe alımlarda çok önemli bir başarı sağladıklarını belirtti.

Geçen yıl il genelinde düzenlenen 30 mesleki eğitim kursuna 2 bin 4 kişinin katıldığını ifade eden Aslan, 620 engelli, 101 eski hükümlünün kamuda işe yerleştirildiğini aktardı.

Aslan, "4 bin 415 kişi de Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında kamuya ait alanlarda geçici istihdam edildi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:21 Kaynak: AA

Ömer Aslan, Siirt, Güncel
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