Siirt'te Asayiş Olaylarında %14 Azalma

02.02.2026 14:42
Vali Kızılkaya, Siirt'te asayiş olaylarının geçen yıla göre %14 azaldığını açıkladı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya güvenlik ve asayiş toplantısında yaptığı açıklamada, "Bir önceki yılın ocak ayına kıyasla asayiş olaylarında güvenlik güçlerinin inisiyatifiyle yüzde 14 oranında azalma sağlanmıştır" dedi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, 2026 yılı ocak ayında il genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siirt Valiliği koordinesinde, huzur ve kardeşlik kenti Siirt'te vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik birimlerince gece gündüz demeden yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Vali Kızılkaya, özellikle kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarla mücadelenin titizlikle devam ettiğini ifade etti. Vali Kızılkaya, jandarma ve emniyet sorumluluk bölgelerinde 2026 yılı ocak ayında Siirt il genelinde toplam 351 asayiş olayının meydana geldiğini, 287 şahsın yakalanarak haklarında adli işlem uygulandığını bildirdi. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde meydana gelen toplam 114 olayın tamamının aydınlatıldığını anlatan Vali Kızılkaya, bu alanda yüzde 100 başarı sağlandığını kaydetti. Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde ise meydana gelen toplam 29 olayın 28'inin aydınlatıldığını ifade eden Vali Kızılkaya, bu suç türlerinde yüzde 96,55 oranında başarı elde edildiğini söyledi. Vali Kızılkaya, ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet hırsızlığı, yankesicilik ve oto hırsızlığı gibi suçların hiç yaşanmadığını vurguladı. Bir önceki yılın ocak ayına kıyasla asayiş olaylarında güvenlik güçlerinin inisiyatifiyle yüzde 14 oranında azalma sağlandığını dile getiren Vali Kızılkaya, bu sonucun yürütülen kararlı çalışmaların bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalar

Vali Kızılkaya, üzerinde hassasiyetle durulan konulardan birinin de aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen kararlı çalışmalar olduğunu ifade ederek, suç işleyen ya da suça karışan şahısların toplum içerisinde serbestçe dolaşmasına asla müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Bu kapsamda ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 5 yıla kadar hapis cezası ile araması bulunan 15 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası ile araması bulunan 2 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile araması bulunan 1 kişi, ifadesine başvurulmak üzere aranan 57 kişi olmak üzere, toplam 75 aranan şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini belirtti.

Terörle kararlı mücadele devam ediyor

Terör ve terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Vali Kızılkaya, 2026 yılı ocak ayında gerçekleştirilen 3 operasyonda PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri kapsamında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi ile PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi olmak üzere toplam 9 şüphelinin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Vali Kızılkaya, terörle mücadele kapsamında yürütülen önleme ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde il giriş-çıkış noktalarında 4 bin 757 şahıs ve 580 aracın sorgulandığını ifade etti. Uyuşturucu ve uyuşturucu suç çeteleriyle mücadelenin kesintisiz sürdüğünü anlatan Vali Kızılkaya, 2026 yılı ocak ayında düzenlenen 53 operasyonda 59 şüpheli şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini söyledi. Operasyonlarda 3 kilo 401 gram kubar esrar, 123 gram metamfetamin ile 5 adet uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiğini bildiren Vali Kızılkaya, ayrıca 124 metruk binanın denetlendiğini ve 707 vatandaşa bilgilendirme ve eğitim verildiğini aktardı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2026 yılı ocak ayında il genelinde 16 operasyon gerçekleştirildiğini vurgulayan Vali Kızılkaya, 18 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığını ve yaklaşık 350 bin lira vergi kaybının önlendiğini ifade etti. Vali Kızılkaya, siber suçlarla mücadele kapsamında ise ocak ayında 106 siber olay meydana geldiğini, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 66 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, 323 yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli sitenin erişime kapatıldığını bildirdi. Vali Kızılkaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında Mobil Göç Noktasında 37'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 857 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını, yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 4 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini aktardı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemiyle birlikte okul çevrelerinde denetimlerin artırıldığını kaydeden Vali Kızılkaya, 242 okulda 484 jandarma personelinin, emniyet sorumluluk alanındaki 103 okulda ise 38 ekibin görevlendirildiğini söyledi. Okul çevrelerinde sahipsiz hayvanlara yönelik de gerekli tedbirlerin alındığını dile getiren Vali Kızılkaya, ocak ayında il genelinde 23 bin 774 aracın denetlendiğini, 22 sürücü belgesinin geri alındığını, 162 aracın trafikten men edildiğini ve 2 bin 816 araç plakasına idari ceza uygulandığını kaydetti. Aynı dönemde 118 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Vali Kızılkaya, bu kazaların 32'sinin yaralanmalı, 86'sının ise maddi hasarlı olduğunu bildirdi. Vali Kızılkaya, trafik eğitimleri kapsamında 3 bin 555 kişiye trafik güvenliği eğitimi verildiğini de sözlerine ekledi. - SİİRT

Kaynak: İHA

