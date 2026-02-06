Siirt\'te Deprem Şehitleri İçin Mevlit

Siirt'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Siirt Valiliği tarafından merkez Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit okutulan ve ilahilerin seslendirildiği programda, İl Müftüsü Şakir Pinal depremlerde yaşamını yitirenler için dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Programa, Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.