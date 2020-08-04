Siirt'te dumanlar gökyüzünü kapladı, köylüleri korku saldı - Son Dakika

Siirt'te dumanlar gökyüzünü kapladı, köylüleri korku saldı

Ağaçlık alanda çıkan yangında bin dönümlük alan küle döndü

Bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor

SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesi ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında bin dönümlük alan küle dönerken, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Siirt Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle bin dönüm alan kül olurken, bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.