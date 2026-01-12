Siirt\'te Epilepsi Hastası Düşerek Yaralandı

Siirt'te sokakta dengesini kaybederek yere düşen epilepsi hastası yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Güres Caddesinde yürüyen bir şahıs, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kafasından yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanete sevk edildi.

Şahsın, epilepsi hastası olduğu ve ilacını almadığından ötürü yere düştüğü öğrenildi. - SİİRT