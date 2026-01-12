Siirt'te sokakta dengesini kaybederek yere düşen epilepsi hastası yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Güres Caddesinde yürüyen bir şahıs, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kafasından yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanete sevk edildi.
Şahsın, epilepsi hastası olduğu ve ilacını almadığından ötürü yere düştüğü öğrenildi. - SİİRT
Son Dakika › 3-sayfa › Siirt'te Epilepsi Hastası Düşerek Yaralandı - Son Dakika
