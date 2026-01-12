Siirt'te Epilepsi Hastası Düşerek Yaralandı - Son Dakika
Siirt'te Epilepsi Hastası Düşerek Yaralandı

12.01.2026 17:37
Epilepsi hastası, ilacını almadığı için dengesini kaybedip düştü, hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te sokakta dengesini kaybederek yere düşen epilepsi hastası yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Güres Caddesinde yürüyen bir şahıs, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kafasından yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanete sevk edildi.

Şahsın, epilepsi hastası olduğu ve ilacını almadığından ötürü yere düştüğü öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

