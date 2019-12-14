Siirt'te Felsefe Günleri etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te Felsefe Günleri etkinliği - Son Dakika

Siirt'te Felsefe Günleri etkinliği

7 saat önce

Siirt'te Felsefe Günleri etkinliği düzenlendi.

Siirt'te Felsefe Günleri etkinliği, System.String[]

Siirt'te Felsefe Günleri etkinliği düzenlendi.

Sosyal Bilimler Lisesi Felsefe ve Düşünce Kulübünün Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlediği Felsefe Günleri etkinliğine katılan akademisyen ve yazar Prof. Dr. Teoman Duralı, kimlik ve varoluşun gayesi hakkında katılımcıları bilgilendirdi.


Duralı, "Bizi dünyaya getiren annemiz bizim öğretmenimizdir. İslamiyet'te kadın önemlidir. Allah'ın rahim sıfatı annede tecelli ettiriyor. Anne o sıfatla çocuğunu büyütmektedir. Annenin çocuğuna öğretmesi tıpkı Allah'ın öğretmesi gibi bir sevgi hanesi içerisinde cereyan eder. Bu anne sevgisine özel bir ad verilmiştir o da şefkattir." dedi.

Okul Müdürü Mahfuz İleri de emeği geçenleri kutlayarak, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.


Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Teoman Duralı, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu
Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama!

Son Dakika Haberleri
18:09 Şentop: "(FETÖ) Sizlerin ülkeleri için de ciddi bir tehdit olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum" - Son Dakika
18:08 Hamas kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika
18:06 Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika
18:00 Başkan Bozkurt inşaatı devam eden camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı - Son Dakika
18:00 Sis bulutlarında nefes kesen yamaç paraşütü uçuşu - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:11:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te Felsefe Günleri etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]