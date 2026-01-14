Siirt'te Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından 2025 yılında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, asayiş, terörle mücadele, narkotik, kaçakçılık, siber suçlar, düzensiz göç, trafik güvenliği ve okul çevrelerinin güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt'te vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik birimlerince gece gündüz demeden çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

İl genelinde özellikle kişilere ve mal varlığına karşı işlenen asayiş olayları bakımından suç ve suçlularla mücadelenin titizlikle devam ettiğini bildiren Kızılkaya, 2025 yılında il genelinde 5 bin 923 asayiş olayının meydana geldiğini, 4 bin 865 kişinin yakalanarak haklarında işlem uygulandığını aktardı.

Siirt'te kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde meydana gelen toplam 1734 olayın 1733'ünün aydınlatılarak yüzde 99,9 başarı sağlandığını vurgulayan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"İlimizde, malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde meydana gelen toplam 375 olayın 371'i de aydınlatılarak yüzde 98,9 oranında başarı elde edilmiştir. Ayrıca malvarlığına karşı suçlarda jandarma bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet hırsızlığı, yankesicilik ve oto hırsızlığı gibi olaylar hiç yaşanmamıştır. Bir önceki yıl olan 2024 yılına kıyasla, asayiş olaylarında güvenlik güçlerimizin inisiyatifiyle yüzde 11 oranında bir azalma sağlanmıştır. Arananların yakalanmasına yönelik de 5 yıla kadar hapis cezası ile araması olan 186 kişi, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası araması bulunan 31 kişi, 10 yıl üzeri hapis cezası araması bulunan 16 kişi, ifadesine başvurulmak üzere aranan 805 kişi olmak üzere 1038 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir."

Terör ve terör örgütleri ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Kızılkaya, geçen yıl yapılan 250 operasyonda terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve TKP/MLKP kapsamında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 70 kişi ile terör örgütü propagandası suçlarından toplam 180 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Terörle mücadele kapsamında 923 hanede 2 bin 490 kişiye bilgilendirme yapıldığını belirten Kızılkaya, şunları aktardı:

"İl giriş çıkış noktalarında ise 102 bin 72 kişi ve 21 bir 827 araç sorgulandı. Yapılan 666 operasyonda 857 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Operasyonlar sonucunda 259 kilogram kubar, 1 kilo 169 gram eroin, 98 kilo 889 gram metamfetamin, 5 kilogram bonzai, 5 kilo 437 gram skunk, 4 bin 509 sentetik ecza maddesi, 2 bin 730 kök kenevir ile 26 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Ayrıca 124 metruk binanın kontrolü yapılmıştır."

Vali Kızılkaya, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında 47 bin 119 vatandaşa eğitim verildiğini, 416 madde bağımlısı vatandaşın sağlık kuruluşlara başvurduğunu, 40 kişinin ilde ve il dışındaki tedavi merkezlerine sevk edilerek tedavi altına alındığını ifade etti.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2025 yılında il genelinde düzenlenen 311 operasyonda 479 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığını ve yaklaşık 15 milyon 476 bin lira vergi kaybının önlendiğini anlattı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 722 olay meydana geldiğini kaydeden Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 bin 43 kişi hakkında adli işlem başlatılmış, 3 bin 670 yasa dışı bahis site kapatılmıştır. Aynı yıl içerisinde 10 bin 272 vatandaşımıza siber farkındalık eğitimi verilmiştir. Düzensiz göçle mücadele kapsamında ilimizde faaliyet gösteren Mobil Göç Noktasında 27 bin 196 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirilmiş, yasa dışı yollarla ülkemize girdiği tespit edilen 124 düzensiz göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek' kapsamında 242 okulda 484 jandarma personeli, emniyet sorumluluk alanındaki 103 okulda ise 38 ekip görevlendirilmiştir. İl genelinde 429 bin 922 araç denetlenmiş, 256 sürücü belgesi geri alınmış, 1835 araç trafikten men edilmiştir. 40 bin 253 araç plakasına idari ceza uygulanmıştır. Aynı yıl içerisinde 1546 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazaların 5'i ölümlü, 824'ü yaralanmalı, 717'si maddi hasarlı olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla geçen yıl 40 bin 693 motosiklet sürücüsü denetlenmiş, 308 motosiklet trafikten men edilmiştir."

Kızılkaya, Siirt'in huzur ve güvenliği için büyük özveriyle çalışan güvenlik güçlerine, adli makam temsilcilerine ve ilgili kamu kurumlarına teşekkür etti.