Siirt'te iş yerinde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Siirt'te iş yerinde çıkan yangın korkuttu
25.03.2021 10:18
Siirt'te terzi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.
Siirt'te terzi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Aydınlar Caddesindeki terzi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İş yerinde çıkan dumanı görün gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kapısını levye ile açarak içeri girdi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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