Siirt'te köy çocuklarına bayramlık giysi - Son Dakika

Siirt'te köy çocuklarına hayırseverler tarafından bayramlık hediye edildi.

Siirt'te devlet korumasında yetişen Kadir Özdemir (28), hayırseverlerin desteğiyle aldığı giysi ve yiyecekleri Eruh ve Şirvan ilçesindeki köylerde çocuklara dağıttı.

30 öğrenciye ayakkabı ve giysi, ailelere de kurbanlık et yardımı ulaştıran Özdemir, "Hayırseverler sağ olsunlar köy çocuklarına ayakkabı ve yiyecek yardımı yaptı. Biz de bu yardımları köylerdeki çocuklara dağıttık. Ayrıca kente ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıtıldı. İlerleyen zamanlarda farklı ilçelerdeki çocuk ve ailelere yardımlarımız devam edecek. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.