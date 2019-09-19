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Siirt'te KÖYDES çalışmaları

1 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde köylere kanalizasyon yapılıyor.

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Siirt'in Pervari ilçesinde köylere kanalizasyon yapılıyor.


Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında 5 köyde kanalizasyon çalışması başlattıklarını söyledi.


Canpolat, ilçeye bağlı Aşağıbalcılar, Düğüncüler, Kocaçavuş, Sarıyaprak ve Doğan köyleri ve köylerdeki okul ve sağlık ocaklarına yapılan kanalizasyon çalışmalarının en kısa sürede bitirileceğini aktardı.


Doğan Köyü Muhtarı Sadık Benek de yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenleri kutladı.

Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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