Siirt'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Siirt'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

SİİRT - Siirt'te otomobil ile minibüsün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt- Kurtalan karayolunda meydana geldi. Edinilen ilgilere göre, 06 N 7778 plakalı otomobil ile 56 D 0042 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevke edildi. Yaralanan iki kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.