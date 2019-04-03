Son Dakika Haberleri: Siirt'te Sobadan Çıkan Gaz Nedeniyle 2 Çocuk Zehirlendi

Siirt'te Sobadan Çıkan Gaz Nedeniyle 2 Çocuk Zehirlendi

1 saat önce

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te Sobadan Çıkan Gaz Nedeniyle 2 Çocuk Zehirlendi, System.String[]
Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Yeni Mahallede bir evin apartman dairesinde meydana geldi. Anne Nazlı Çelik mutfakta ev temizliği yaptığı sırada çocuklarının hareketsiz durduklarını ve evde ağır bir kokunun olduğunu fark etti. Anne Çelik durumu hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed ve Mustafa Çelik yapılan müdahalenin ardından Van Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:19 Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa
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