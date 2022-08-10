Siirt'te araç köprüden uçtu, sürücü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te araç köprüden uçtu, sürücü kazayı yara almadan atlattı

10.08.2022 11:14
Siirt'te araç köprüden uçtu, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç köprüden uçtu, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç köprüden uçtu, sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Baykan ilçesi karayolunda meydana geldi. 34 EJJ 234 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Destumi Köprüsü'nden uçtu. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, otomobil, çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

YORUMLAR
500
Erzurum'da 103 kilogram eroinle yakalanan sanıklara 22,5 yıla kadar hapis istemi Erzurum'da 103 kilogram eroinle yakalanan sanıklara 22,5 yıla kadar hapis istemi Elazığ'da temmuz ayında 277 kaza meydana geldi Elazığ'da temmuz ayında 277 kaza meydana geldi
Kaynak: İHA

Tragger, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te araç köprüden uçtu, sürücü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:52 Davutoğlu, AK Parti kongresindeki veda konuşmasına değindi: Bir hataydı
10:55 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:52 Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç'a çıkışan Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle olan pozunu "Kocam" notunu ekleyerek paylaştı
10:41 Gram altın güne yatay seyirle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum
10:26 İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'ya röportaj vermesi Fazıl Say'ı çılgına çevirdi: İstanbul'u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere saygısızlık bu
10:17 Trabzonspor 10 numarasını İspanya Ligi'nden buldu! Bardhi imza atmak için geliyor
10:28 Rekabet Kurulu Martı'ya soruşturma açtı
10:13 Mehmet Ali Çelebi: Bağımsız olarak devam ediyorum
10:04 Türkiye'deki işsiz sayısı azalmaya devam ediyor! Haziran ayında 136 bin kişi daha iş sahibi oldu
10:00 ABD'de uçak yolun ortasına çakıldı! Pilot ve yolcu bir sıyrık bile almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 11:16:47. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te araç köprüden uçtu, sürücü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş