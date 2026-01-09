Siirt'te Tükürük Bezi Tümörü Ameliyatı - Son Dakika
Siirt'te Tükürük Bezi Tümörü Ameliyatı

Siirt\'te Tükürük Bezi Tümörü Ameliyatı
09.01.2026 14:31
57 yaşındaki Hayrettin Oğuz'un tükürük bezi tümörü başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, tükürük bezi tümörü ameliyatı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sol yüz bölgesinde şişlik ve şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 57 yaşındaki Hayrettin Oğuz'un yapılan tetkiklerinde, kulak önü (parotis) tükürük bezinde kitle tespit edildi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahi Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yasin Gökçınar tarafından hastanın ameliyatı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökçınar, operasyonun yüksek risk taşıdığını belirtti.

Gökçınar, şunları kaydetti:

"Parotis cerrahileri yüz siniriyle yakın ilişkisi nedeniyle büyük dikkat ve deneyim gerektirir. Hastamızda da yüz siniri korunarak kitle tamamen çıkarıldı. Ameliyat sorunsuz tamamlandı."???????

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Oğuz, doktor ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

