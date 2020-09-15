Üretilen kaya tuzu köylülerin geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesinde kırsal kesimde geleneksel yöntemlerle üretilen kaya tuzu, köylülerin geçim kaynağı haline geldi.

İlçeye bağlı Tuzcular köyü yakınındaki vadide doğal kaynak sularından elde edilen tuz, sıcak havada uzun uğraşlar sonucu elde ediyor.

Kadınlar çocuklarıyla sıcağa rağmen elde ettiği kaya tuzunu, civar köylerde ve ilçelerde satıyor.

Tuzcular köyünde yaşayan Vesile Erdoğan, geçimlerini bu yöntemle sağladıklarını söyledi.

Binbir güçlükle tuz elde ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Köyün yakın yerindeki dağlık ve vadide kuyularda tuz elde ediyoruz. Havalar ne kadar sıcak geçerse daha temiz ve kaliteli tuz elde ediyoruz. Bu tuzu yakın köylere ve ilçelerde satıyoruz. Bir miktarını köylülere de ücretsiz veriyoruz. Tuz üretimi çok yorucu geçiyor. Yağmur yağdığında veya sel olduğunda tüm tuzu dökmek sorunda kalıyoruz. Çuvalı 20 ile 30 lira arasında satıyoruz. Çok eziyet çekiyoruz ama gelir kapısı olduğu için de mutluyuz. Benim gibi birçok aile çocuklarıyla üretim yapıyor."

Tuzcular köyünden Mehmet Sadık Erdoğan ise ilkbaharda üretilen kaya tuzunun ekim ayının sonuna kadar sürdüğünü, köyün büyük bir kısmının geçim kaynağı olan tuzun, peynir, salamura ve el yapımı turşuda kullanıldığını kaydetti.