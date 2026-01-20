Siirt\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3,3 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde bir araçta 3 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; Baykan ilçesi Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak M.B. isimli şüpheli şahıs, "uyuşturucu madde ticareti" suçu kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. - SİİRT
