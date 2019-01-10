Son Dakika Haberleri: Siirt'ten 198 Kişi Kutsal Topraklara Gidecek

Siirt'ten 198 Kişi Kutsal Topraklara Gidecek

1 saat önce

2019 yılı hac kuraları çekildi, kuralar sonucunda Siirt'ten 198 kişi bu yıl hac farizasını yerine getirmek için kayıtlarını yaptırdı.

Siirt'ten 198 Kişi Kutsal Topraklara Gidecek, System.String[]
2019 yılı hac kuraları çekildi, kuralar sonucunda Siirt'ten 198 kişi bu yıl hac farizasını yerine getirmek için kayıtlarını yaptırdı.

2019 yılında hac farizasını yerine getirecek olan hacıların kayıtlarını yapmaya devam ettiklerini söyleyen Siirt Hac ve Umre Şube Müdürü Mehmet Ali Çelebi, "2019 yılı hac kesin kayıtlarımız başlamıştır. Bu sene Siirt'ten diyanet ve şirketler olmak üzere toplamda 198 hacı adayımız hac kayıt elde ettiler. Kayıtlarımız 11 Ocak'a kadar devam edecektir. Siirt'ten ön kaydı olan 6 bin kişi arasından 200 kişi çıkmış bulunmaktadır. Yani 30'da bir kişinin ismi hacı adayı olarak çıkıyor. İsmi çıkanların sevincini paylaşıyoruz. Çıkmayanlarla beraber üzülüyoruz. Allah nasip ederse bütün işlemlerini burada yapacağız. Hacı adayları arasında 112 kişi diyanet 86 kişi de şirket olmak üzere 198 kişidirler. Genelde konaklamayı seçiyorlar. 4'lü ve 3'lü odalarımız var fiyatlarda 29 bin TL ile 22 bin TL arasında değişmektedir. Hacca ismi çıkanları tebrik ediyorum. Çıkmayanlarda üzülmesinler inşallah onlarında niyeti Allah'ın izniyle Allah'ü Teala kalplerine baktığı için hacca gitme niyeti olanın hacca gitmiş gibi kabul edecektir" dedi.

Kutsal toprakların herkese nasip olmasını dileyen Sedat Özyapıcı, "Darısı tüm isteyenlere kutsal bir mekan kutsal topraklar oraya gitmek ve orayı görmek her Müslümana inşallah nasip olur. Bundan sonraki hacı adayları da kura da çıkarak hacca gitmeyi nasip olurlar" diye konuştu.

6 bin kişi arasından seçilmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Şuayip Polat, "2016 yılından beri başvurum vardı. Bu sene Allah nasip etti 4 yılımızda çıktı. İnşallah herkese çıkar. Hac fiyatları biraz yüksektir. Yetkililerden bu konuda biraz yardımcı olmalarını istiyorum. Çünkü hacıların gücünü biraz sarsıyor. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:25 Kaynak: İHA

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