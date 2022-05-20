Siirtli öğrenciler Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirtli öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

20.05.2022 15:38
Siirtli öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

Siirt'in Baykan ilçesinin Atabağı İlkokulu ve 30 Ağustos Zafer Ortaokulu öğrencileri Çanakkale'yi gezdi.

Siirt'in Baykan ilçesinin Atabağı İlkokulu ve 30 Ağustos Zafer Ortaokulu öğrencileri Çanakkale'yi gezdi.

Atabağı Belediyesinin desteğiyle rehber öğretmenleri eşliğinde 3 günlük geziye katılan öğrenciler, Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı mekanları yakından görme fırsatı buldu.

Atabağı İlkokulu Müdürü Abdurrahman Gündüz, öğrencilerin kilitbahir kalesi, namazgah tabyası, seyit onbaşı ve Çanakkale Şehitler Abidesi gibi çok sayıda tarihi yerleri gezerek manevi atmosfer yaşadığını söyledi.

30 Ağustos Zafer Ortaokulu Müdürü Nedim Polat da öğrencilerin gezi boyunca güzel izlenimler elde ettiğini aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Geziye Atabağı Belediye Başkanı Tayyar Lale de katıldı.

YORUMLAR
500
Çanakkale açıklarında bindikleri botun motoru arızalanan 56 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında bindikleri botun motoru arızalanan 56 düzensiz göçmen kurtarıldı 'Kuruluş'tan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' Domaniç'ten başladı 'Kuruluş'tan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi' Domaniç'ten başladı Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi Çanakkale'de kadın güvenlik görevlilerine KADES bilgilendirmesi
Kaynak: AA

30 Ağustos, Çanakkale, Atabağı, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirtli öğrenciler Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika


Son Dakika
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:03 Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştirilen X-Ray cihazı ortalığı birbirine kattı! Özel güvenlik görevlileri öğrencilere şiddet uyguladı
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyuna tecavüz etti, sonrası da felaket
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 19:43:11. #1.13#
SON DAKİKA: Siirtli öğrenciler Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement