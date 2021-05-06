"Sıkıldım" Şarkısını Kim Söylüyor? Ferhat Domurcuk Kimdir? - Son Dakika

Ferhat Domurcuk, uzun zamandır yapmak istediğini söylediği albüm projesini, içinde 3 şarkının bulunduğu bir maksi single ile hayata geçirdi. İlk klip çektiği "Sıkıldım" isimli parça, nakarat kısımları dahil sanatçının etkili sesiyle okuduğu şiirlerden oluşuyor. İlk klibinde hem oyunculuğunu hem seslendirme sanatçılığını hem de şarkıcılığını izleyebilme şansı bulabildiğimiz sanatçının diğer şarkılarına da klip çekeceği duyuruldu.

Albüm ilk piyasaya çıktığı günden itibaren YouTube da dâhil bütün dijital platformlarda yayınlanmaya devam ediyor. Albümü ile ilgili yaptığı paylaşımlarda Ferhat Domurcuk "Albümün ilk doğan parçası olan 'Sıkıldım' şarkısı ile ilgili çok güzel geri dönüşler almaya başladım. Hatta bu dönemde gerçekten de pek çok kişinin ruh halini anlatan bir şarkı olduğu yorumunda bulunan birçok kişi oldu. "Sıkıldım" yorumu ve klibi ile içime sinen bir çalışma oldu. Elbette benim asıl mesleğim oyunculuk ama her zaman müzik de hayatımda önemli bir yere sahip olacak" sözleriyle aldığı reaksiyonlardan hoşnut olduğunu ifade etti.

Aslen oyuncu olan Ferhat Domurcuk, 1985 yılında Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dünyaya geldi. Samsun'da bulunan 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Domurcuk, 2007 yılında oynadığı 'Parmaklıklar Ardında' isimli dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi. Çok sayıda sinema ve dizi filmde rol alan sanatçı aynı zamanda global markalar için seslendirmeler de yapmaktadır.

Seslendirme sanatçılığı, sinema ve dizi oyunculuğu ile başlayan kariyerine bir de şarkıcılığı ekleyen Ferhat Domurcuk, pek çok önemli markanın reklam sesidir.