Sıkışan Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde korkuluklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dereçay Mahallesi'nde korkuluklara korkuluklara bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından köpek, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Köpek, bakım ve tedavisinin yapılması amacıyla hayvan barınağına teslim edildi.
