Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Sıla ve İlker Kaleli'den ayrılık haberi geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaklaşık 7 yıldır birlikte olan çift yollarını ayırdı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmeyen, birlikte görüntülenmekten çekinmeyen ikilinin bir süredir ilişkilerinde sorun yaşadığı konuşuluyordu.

İddialara göre çift, ayrılık kararından önce evlerini ayırdı. Bir süre ayrı yaşayan Sıla ve İlker Kaleli, daha sonra 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırdı.

BİRBİRLERİNE ŞİİRLER YAZIP ŞARKILAR YAPTILAR

Sıla ve İlker Kaleli'nin ilişkisi yalnızca aşklarıyla değil, birlikte ürettikleri eserlerle de dikkat çekmişti. Birbirlerine şiirler yazan çift, "Metelik", "Mesela" ve "Kapkara" adlı şarkılarda da birlikte çalışmıştı.

Birbirlerine duydukları sevgiyi zaman zaman sosyal medya paylaşımlarına ve sanatsal çalışmalarına yansıtan ikili, magazin dünyasında örnek gösterilen çiftler arasında yer alıyordu.

HAZER AMANİ İLE EVLİLİĞİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Sıla'nın özel hayatında çok konuşulan ilişkilerinden biri de ünlü şef Hazer Amani ile yaptığı evlilikti. Şarkıcı, Ahmet Kural ile yaşadığı ilişkinin sona ermesinin ardından Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlamıştı.

13 Ocak 2020'de sade bir nikah töreniyle evlenen çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Kasım 2020'de boşanma kararı aldıklarını ortak açıklamayla duyuran Sıla ve Hazer Amani, 18 Ocak 2021'de Bodrum'da görülen davayla boşandı.

AHMET KURAL İLE YAŞADIĞI ŞİDDET DAVASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Sıla'nın oyuncu Ahmet Kural ile yaşadığı ilişki de uzun süre magazin ve hukuk gündeminde yer almıştı. 2018 yılında Kural hakkında kendisine şiddet uyguladığı, tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi olan şarkıcı, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Olayın ardından açılan davada Ahmet Kural, tehdit, basit yaralama ve hakaret suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Hukuki süreç uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı.

Sıla, Ahmet Kural ile yollarını ayırmasının ardından Hazer Amani ile evlenmiş, bu evliliğin sona ermesinden sonra da İlker Kaleli ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Yaklaşık 7 yıl sürdüğü belirtilen bu birlikteliğin de sona erdiği yönündeki haber, sanatçının özel hayatını yeniden gündeme taşıdı.