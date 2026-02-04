Sıla'nın Ölümünde 'Asli Kusur' İtirazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sıla'nın Ölümünde 'Asli Kusur' İtirazı

Sıla\'nın Ölümünde \'Asli Kusur\' İtirazı
04.02.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaza raporuna itiraz eden anne, adil yargılanma talep ediyor ve gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyor.

TEKİRDAĞ'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun (24) annesi Emel Pehlivanoğlu, hazırlanan bilirkişi raporunda, kızının 'asli kusurlu' bulunmasına tepki gösterdi. Pehlivanoğlu, "İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsü tarafından teknik inceleme yapılmasını istiyoruz. Tüm gerçekler ortaya çıksın. Adil yargılanma istiyoruz" dedi.

Kaza, 28 Aralık 2024'te Süleymanpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Büşra Sokak'ta meydana geldi. Evden yemek almak üzere çıkan Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun kullandığı 22 ADV 295 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen A.Ç.'nin kullandığı 59 AHZ 560 plakalı motosikletle çarpıştı. Yaralanan Pehlivanoğlu, bölgeye sevk edilen ambulansla, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Sıla Pehlivanoğlu, 4 Ocak 2025'te yaşamını yitirdi. Pehlivanoğlu, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi. Motosikletin sürücüsü A.Ç., gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SILA, 'ASLİ' KUSURLU BULUNDU

Sanık A.Ç. hakkında Tekirdağ 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, sanık motosiklet sürücüsü A.Ç. 'tali', ölen Sıla Pehlivanoğlu 'asli' kusurlu bulundu. Davanın görülen 2'nci duruşmasında, Pehlivanoğlu ailesinin avukatı, bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi sundu. Duruşma savcısı soruşturma ve kavuşturma sırasında sanık hakkında farklı raporlar bulunduğunu belirterek, 'Alınan bilirkişi raporlarında sanığa tali kusur ve kusursuz olduğu yönünde farklı raporlar bulunduğu çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Kurumu uzmanlar kurulundan ayrıca rapor aldırılması' talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi reddedip duruşmayı erteledi.

'İTİRAZLARIMIZA CEVAP VERİLMEDİ'

Sıla Pehlivanoğlu'nun annesi emekli hemşire Emel Pehlivanoğlu, kazanın ardından polisler tarafından tutulan kaza tespit tutanağında tamamen kızının suçlu gösterildiğini belirterek tepki gösterdi. Pehlivanoğlu, "Bu kaza tespit tutanağı ne tanık ifadeleriyle, ne olay yeri incelemesiyle ne de kamera görüntüleriyle uymayan bir çarpma noktası ortaya koydu. Bu çarpma noktasına yaptığımız itirazlar sonucu savcılık dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Adli Tıp Kurumu tarafların ve tanıkların huzurunda olay yerinde yeniden keşif yapılması kararı verildi. Yapılan keşifte 15 metre olan çarpma noktası geriye geldi. Olması gerektiği yere geldi. Ancak dikey olarak geldi. Yatay olarak keşifte yine hatalı işaretlendi. Neyle, nasıl, hangi yöntemle, hangi teknik incelemeyle yapıldığı belli olmayan bir 10 santim ortaya çıktı. 10 santim kızım karşı şeride geçmişti. Bilirkişi bunu nasıl tespit etti, hangi metotla tespit etti, hangi yöntemi kullandı, hangi ölçme tekniğini kullandı? Buna yaptığımız itirazlara hiç cevap verilmedi. Kamera görüntülerini izleyerek ve keşifte tanığın ifadesiyle uyuşmayan bir çarpma noktası ortaya çıktı. Bu çarpma noktasına da itiraz ettik. Ama buna da bir cevap gelmedi" dedi.

'TANIĞIN SÖYLEDİKLERİ DİKKATE ALINMADI'

Raporda kızının 'asli' sanığın ise 'tali' kusurlu gösterildiğini söyleyen Pehlivanoğlu, "Fakat tanık bunu demiyordu. Tanık Sıla'nın bulunduğu şeritte, orta şerit çizgisinden 30-40 santim içeride karşı tarafından önündeki kasisi geçmek için Sıla'nın şeridine girdiğini ve bu şekilde kendi şeridine girmeden dümdüz ilerleyerek dosdoğru Sıla'ya gelip çarptığını söylüyor. Fakat bunların hiçbiri dikkate alınmadı. Karşı taraf 80 kilometre hızla geliyor, kızım ise 20 kilometre hızla gidiyor. Dayanaksız olarak şerit ihlali yaptığı söyleniyor. Fakat 80 kilometre hızla giden ve şerit ihlali yapıp, kızımın şeridine giren ve orada kızıma çarparak ölümüne sebep olan kişi, hiçbir trafik ihlali yapmış olarak kabul edilmiyor. Karşı tarafın hiçbir trafik ihlali olmadığı söyleniyor. Bu rapor da hükme esas alınmaya uygun görülüyor. Savcılık burada ret yaparak, çelişkilerin giderilmesi için yeniden bir teknik incelemeyle hazırlanacak bir raporun sunulması gerektiğini, böyle bir rapor istediğini söylüyor. Ama mahkeme tarafından buna gerek olmadığı, dosyanın boşa kabaracağı ve zamanın boşa harcanacağı söyleniyor" diye konuştu.

'SILA İÇİN ADALET'

Emel Pehlivanoğlu, açıklamasında ayrıca, "İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsü tarafından teknik inceleme yapılmasını istiyoruz. Kamera görüntülerinin mesafe, hız, zaman ölçüleriyle yapılmış teknik bir rapor hazırlansın. Tüm gerçekler ortaya çıksın. Kimin ne kadar kusuru, kimin ne kadar hatası varsa bunu bilelim ve adil bir yargılanma süreci geçsin. Adalet istiyoruz. Adil yargılanma istiyoruz. Bu hem kızım için hem de karşı taraf için olması gerekendir. Sıla için adalet diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıla'nın Ölümünde 'Asli Kusur' İtirazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk’a büyük şok X ofislerine baskın yapıldı, ifade verecek Elon Musk'a büyük şok! X ofislerine baskın yapıldı, ifade verecek
Türkiye’yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi Türkiye'yi ayağa kaldıran vicdansız hemşirenin cezaevi değiştirildi
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday
Epstein’in kirli sırrı: Rus istihbaratı için çalıştı, ünlüleri bal tuzağına düşürdü Epstein'in kirli sırrı: Rus istihbaratı için çalıştı, ünlüleri bal tuzağına düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Beşiktaş’ın yeni transferi Olaitan, İstanbul’da Beşiktaş'ın yeni transferi Olaitan, İstanbul'da
Diyarbakır’da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı Sonucu görmeniz lazım Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:29
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
11:03
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi İşte nedeni
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni
10:44
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:09:16. #7.11#
SON DAKİKA: Sıla'nın Ölümünde 'Asli Kusur' İtirazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.