Silahla vurulan köpeğe polis sahip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silahla vurulan köpeğe polis sahip çıktı - Son Dakika

Silahla vurulan köpeğe polis sahip çıktı

7 saat önce

VAN'ın İpekyolu ilçesinde silahla vurulan köpeğe, polis ekipleri sahip çıktı.

Silahla vurulan köpeğe polis sahip çıktı, System.String[]

VAN'ın İpekyolu ilçesinde silahla vurulan köpeğe, polis ekipleri sahip çıktı. Yaralı köpek, Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağında tedaviye alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde müstakil bir binanın bahçesinde elinde silah ve fener olan bir kişinin olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan aramada, herhangi bir kişiye rastlanmadı. Binanın çevresindeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Kayıtlarda, elinde uzun namlulu silah ve el feneri bulunan 2 kişinin, dere yatağına doğru gittikleri görüldü. Polisin dere yatağında yaptığı araştırmada ise kan izine rastlandı. Kan izini takip eden polis ekipleri, dere yatağında yaralı bir köpeğin olduğunu fark etti.

Köpeğe ilk müdahaleyi yapan ekipler, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine haber verdi. Gelen belediye veteriner hekimleri, köpeği hayvan barınağına götürerek tedaviye aldı.

Polis, bölgede görülen silahlı iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


İpekyolu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polislerin çalışma şartlarında iyileştirme yapıldı! Evlilik yıl dönümünde izin kullanacaklar
İntiharı önlemek isteyen polis, bacağından bıçaklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti Oğlu intihar eden annenin feryadı yürek dağladı: Neden yaptın oğlum

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 20:05:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahla vurulan köpeğe polis sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]