Silahtaroğlu Vanspor: 2-1

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Salim Şanlıer (xx), Samet Özkul (xx)

TURGUTLUSPOR: Muhammet Taha (xx) - Hamit (xx), Samed (xxx), Mithat (xx) (Dk. 71 Erkan xx), Muhammet Arslantaş (x) (Dk. 57 Kadir xx), Marvin Sinan (xxx), Mete (xxx), Yiğit (xxx), Savaş (xx), Muhammet Haşim (xxxx) (Dk. 87 Muhammet Beşir), Muhammed Rıdvan (xx)SİLAHTAROĞLU VANSPOR: Aydın (x) - Şiyar (x) (Dk. 67 Rüştü x), Abdulkadir (x) (Dk. 46 Sedat Komi x), Sedat Cengiz (xx), Selim (x) (Dk. 67 Utku x), Üzeyir (x), Burhan (x) (Dk. 63 Mahmut x), Oktay (xx), Ali (x) (Dk. 46 Ömer Yıldız x), Barış (xx), Yakup (x)GOLLER: Dk.17 ve Dk. 85 Muhammet Haşim (Turgutluspor) - Dk. 90+2 (Pen.) Sedat (Vanspor)SARI KARTLAR: Erkan, Kadir (Turgutluspor) - Abdulkadir, Utku, Ömer, Sedat (Vanspor)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla Play-Off hattından uzaklaşan Turgutluspor, evinde Silahtaroğlu Vanspor'u 2-1 yenerek 7 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Turgutluspor'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 85'inci dakikalarda Muhammet Haşim attı. Vanspor'un tek golünü 90+2'de penaltıdan Sedat kaydetti. Kırmızı-siyahlılar 9'uncu dakikada Muhammed Rıdvan ve 90+5'inci dakikada Muhammet Beşir'le iki penaltıdan yararlanamadı. Turgutluspor bu galibiyetle puanını 52'ye yükseltti, konuk ekip 60 puanda kaldı. Ev sahibinde geçen haftaki Kırklarelispor maçında kırmızı kart gören teknik direktör Abdullah Ercan maçı tribünden takip ederken, takımın başında Gökhan Yaşar çıktı. 8'inci dakikada ceza alanında topla buluşan Muhammet Haşim, Abdulkadir'in müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.9'uncu dakikada penaltı atışında topun başına geçen Muhammed Rıdvan'ın vuruşunu kaleci Aydın kurtardı. 17'nci dakikada ev sahibi öne geçti. Sol kanattan Mithat'in pasında altı pasta topla buluşan Muhammet Haşim'in vuruşu ağlara gitti: 1-0.85'inci dakikada Erkan'ın ara pasında ceza alanının çaprazında topla buluşan Muhammet Haşim'in sert şutu ağlara gitti: 2-0.90+2'nci dakikada Kadir'in müdahalesiyle Sedat yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Sedat penaltı atışını gole çevirdi: 2-1.

90+5'inci dakikada savunmanın arkasına sarkan Kadir, Üzeyir'in temasıyla yerde kaldı. Penaltını atışını Muhammet Beşir gole çeviremeyince maç 2-1 noktalandı.

- Turgutlumanisa