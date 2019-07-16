Şile-Ağva Plaj Voleybolu Turnuvası yapıldı

Şile- Ağva
Plaj Voleybolu Turnuvası, yapılan final müsabakaları ile sona erdi.
Şile-Ağva Plaj Voleybolu Turnuvası, yapılan finalle sona erdi. Profesyonel voleybolcuların kıyasıya yarıştığı turnuva, Ağvalılar tarafından ilgiyle izlendi.
Final maçlarını; Şile İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Selami Keskin
, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Güllüce
, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis üyesi Özcan Kara
, Belediye Meclis Üyesi Sezgin Ertürk, İlçe Spor
, Son Dakika Spor
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Müdürü Tanju Altınay, ŞADER Başkanı Süleyman Hilmi Eren ve sporseverler ilgiyle takip etti.
Final maçı sonrası alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar:
1. Müge Ocakçı- Sıla
Çalışkan
2. Fatma Beyaz- Ecem Nur
Perçem
3. Aysu Ceylan- İrem Nur
Elmas
Erkekler:
1. İbrahim Çadır-Hakan Göğtepe
2. Enes Şafak Sezer-Bilal Demiröz
3. Burak Balibey-Batı Kayhan
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