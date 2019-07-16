Son Dakika Haberleri: Şile-Ağva Plaj Voleybolu Turnuvası yapıldı
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Şile-Ağva Plaj Voleybolu Turnuvası yapıldı

9 saat önce

Şile-Ağva Plaj Voleybolu Turnuvası, yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

Şile-Ağva Plaj Voleybolu Turnuvası yapıldı, System.String[]
Şile- Ağva Plaj Voleybolu Turnuvası, yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

Şile-Ağva Plaj Voleybolu Turnuvası, yapılan finalle sona erdi. Profesyonel voleybolcuların kıyasıya yarıştığı turnuva, Ağvalılar tarafından ilgiyle izlendi.

Final maçlarını; Şile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selami Keskin, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Güllüce, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis üyesi Özcan Kara, Belediye Meclis Üyesi Sezgin Ertürk, İlçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Tanju Altınay, ŞADER Başkanı Süleyman Hilmi Eren ve sporseverler ilgiyle takip etti.

Final maçı sonrası alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar:

1. Müge Ocakçı- Sıla Çalışkan

2. Fatma Beyaz- Ecem Nur Perçem

3. Aysu Ceylan- İrem Nur Elmas

Erkekler:

1. İbrahim Çadır-Hakan Göğtepe

2. Enes Şafak Sezer-Bilal Demiröz

3. Burak Balibey-Batı Kayhan - İSTANBUL
Jandarma, Şile, Ağva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:19 Kaynak: İHA
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