Şile'de Patlayıcı Atma Olayında 3 Gözaltı

Şile'de bir iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkini 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca, 29 Kasım'da gece saatlerinde Ağva Mahallesi'ndeki Naim G'ye ait iş yerine gelen bir zanlının patlayıcı atıp kaçmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Zanlıların bağlantılarının araştırılması için telefonlarına başsavcılık kararıyla el konuldu.

İş yerindeki bir kişiyi tehdit eden 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Patlayıcı madde atan kişinin kimlik tespiti için ise çalışmalar sürüyor.