Silifke'de Bayrak Yürüyüşü

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler tarafından bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının "Bayrak Sevgisi" teması kapsamında, Taşucu Ortaokulu ile Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bayrak yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşe öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler de katıldı.

Programda öğrenciler tarafından bayrak temalı şiirler okundu.