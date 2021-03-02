Silifke'de çilek ihracatı başladı

Mersin'in meyve üretim merkezi konumundaki Silifke ilçesinde serada hasadı yapılan çilekler, Türkiye Cumhuriyeti Devletleri ve Ortadoğu'ya ihraç ediliyor. Türkiye'de birçok meyvenin ilk hasadının yapıldığı yer olmasıyla dikkat çeken Silifke'de çilek üretimi ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Açık alanda yapılan üretim çok sayıda kişiye istihdam sağlarken, aralık ayından bu yana hasadın sürdüğü seralardan toplanan ürünler yurdun çeşitli noktalarına ulaştırılıyor. Mart ayından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletleri ve Ortadoğu'ya çilek ihracatına başlayan üreticiler, nisan ayı itibariyle açık alandaki ürünlerin de çıkmasıyla daha yoğun bir ihracat dönemine hazırlanıyor.

Ürünlerin toplanıp getirildikten sonra yurt içi ve yurt dışına gönderildiği Atayurt Hal Tesisleri'nde de hareketlilik var.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve üretici Nurettin Kaynar, havaların ısınmasıyla ilçedeki çilek tarlalarında hummalı bir çalışma başladığını söyledi.

Silifke'de 22 bin dönüm araziden 100 bin ton civarında çilek rekoltesi beklediklerini belirten Kaynar, "Bunun bin dönümünü topraksız tarım ile 3 bin dönümünü örtü altında, geriye kalanını ise açıkta üretiyoruz. Çilek 10 ila 12 liradan, satılıyor. Çilek hasadımız Mart ayında başladı, Haziran ayının sonuna kadar devam edecektir" dedi.

Bu yıl Silifke Ovasından 22 bin dönüm araziden 100 bin ton rekolte beklediklerini belirten Kaynar, "Geçen yıl 60 bin ton üretim gerçekleştirdik. Şu an kapalı alanlardan üretim sağlıyoruz. Bu üretim yurt içi ve uçak kargolar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletleri ve Ortadoğu'ya ihracat yapıyoruz. Asıl hedefimiz yurt içini biraz daha canlandırmak istiyoruz. 15 gün sonra kapasiteli üretimimiz başlayacak. Bu üretimlerimizi daha iyi pazarlamamız için tabii ki bu pandemi kurallarının biraz gevşetilmesi gerekir. Cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağının bitmesi ile pazarlarımız biraz daha rahatlayıp tüketimin artmasını bekliyoruz" dedi. - MERSİN