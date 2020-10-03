Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor - Son Dakika

Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor

- Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor Mersin'in Silifke ilçesinde alternatif ürün olarak dikimi yapılan alıç, hasat edilmeye başlandı.

- Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde alternatif ürün olarak dikimi yapılan alıç, hasat edilmeye başlandı. Kilogramı 40-45 TL'den satılan alıcın tanesi ise 2 TL'ye geliyor.

Kalp ve damar sistemine iyi geldiği için kalp dostu olarak da bilinen ve içerisindeki C vitamini bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen alıç üreticisine kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl kilosu 20-25 TL'den alıcı bulan alıç iç piyasada toptan 40-45 TL'den alıcı buluyor.

Geçtiğimiz yıl 6 dönüm alıç bahçesinden 2 ton ürün elde eden ve bu yıl 700 kg ürün beklediklerini fiyattan memnun olduğunu belirten üretici Durhasan Soykan, "Memur Emeklisiyim. Alıç üretimine hobi olarak başladım ve çiftçilerimize örnek olmak istedim. İyi bir kazancı var. Ağaçlar bir yıl çok bir yıl az veriyor. Geçtiğimiz yıl 2 ton ürün hasat ettim, bu yıl ise 700 kilogram civarında ürün hasat etmeyi bekliyorum. Alıçın kilosunu şuan 40-45 TL'den satıyorum. Tanesi neredeyse 2 TL'ye tekamül ediyor. Meyvenin kalp kaslarına iyi geldiği, kalbi güçlendirdiği, içinde C vitamini olduğu için de bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Pandemi döneminde en iyi tüketebileceğimiz bir meyve türüdür. Sindirim sistemini de kolaylaştıran doğan bir bitkidir. Alıçın ayrıca sirkesini yapıyoruz. O da damarlardaki yağı eritiyor. Tam kalp dostu olan bu meyve bölgemizde alternatif bir türdür" dedi.

Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor
Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor
Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor
Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor
Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor
Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor
Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor
Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor
Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor
Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor
Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor

Silifke, Mersin, Hasat, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Silifke'de kalp dostu Alıç'ın tanesi 2 liradan satılıyor - Son Dakika Ekonomi

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