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Silifke ilçesinde sel ve heyelan

1 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak sel ve heyelana neden oldu.
İlçeye bağlı yüksek kesimlerdeki Kızılgeçit Mahallesi'nde aşırı yağışların etkisiyle meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle bazı evlere su ve çamur doldu.
Heyelan nedeniyle bazı yollar kullanılamaz hale geldi ve 2 araç toprak altında kaldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi ekipleri, iş makineleri aracılığıyla zarar gören alanlarda çalışma başlattı.
Mahallede incelemelerde bulunan Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerdeki şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanın oluştuğunu söyledi.
Can kaybı olmadığını aktaran Cinbir, "Eğer bu afet gece yaşansaydı can kayıplarıyla karşı karşıya kalabilirdik. Gündüz olması, evlerin boş olması, evlerde o sırada vatandaşların olmaması can kaybının yaşanmamasını sağladı çok şükür. Burada dağdan gelen taş ve toprak 13 evimizin içine doldu, sudan öte heyelan tarzı bir olayla da karşı karşıyayız." dedi.
Cinbir, su dolan evlerin çoğunun şu an için oturulamaz hale geldiğini aktararak, hasar tespiti için çalışamalara başlandığını bildirdi.
Mahalleye ulaşımı sağlayan yolun açıldığını, ara sokakların da açılması için çalışıldığını aktaran Cinbir, "Mala gelen zararlar telafi edilebilen zararlardır. Can kaybı yaşanmadığı sürece üstesinden gelemeyeceğimiz bir problem yok. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi bütün imkanlarıyla olay mahallindedir. Bu olayın meydana getirdiği sıkıntının bertaraf edilmesi için her türlü çalışma yürütülüyor. Ben de Silifke Kaymakamı olarak bunun takibindeyim." diye konuştu
Silifke ilçesinde sel ve heyelan
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:11 Kaynak: AA
Mersin, Silifke, Güncel
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