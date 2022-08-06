SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

06.08.2022 23:54

SİLİVRİ'de 3 farklı adresten bisiklet çaldığı tespit edilen şüpheli S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLİVRİ'de 3 farklı adresten bisiklet çaldığı tespit edilen şüpheli S.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bisikletlerin çalınma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde 27 Haziran, 24 Temmuz ve 28 Temmuz tarihlerinde 3 ayrı adresten bisiklet çalındığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemeler sonucunda şüphelinin S.G. adlı kişi olduğu tespit edildi. S.G., 4 Ağustos Perşembe günü Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde devriye gezen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen S.G, 'Bisiklet Hırsızlığı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan çalınan bisikletlere ne olduğu öğrenilemezken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Silivri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE BİSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
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